ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti 

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Burak GEZENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.15'te Çanakkale Boğazı´na giriş yapan, ABD Donanması´na ait, 58 borda numaralı savaş gemisi 'USS Laboon', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN

2021-06-25 16:38:29



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