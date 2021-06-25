ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti 

Burak GEZENNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait savaş gemisi 'USS Laboon', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 14.15'te Çanakkale Boğazı´na giriş yapan, ABD Donanması´na ait, 58 borda numaralı savaş gemisi 'USS Laboon', boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan `Dur Yolcu´ yazısı önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Nedim BAYHAN
2021-06-25 16:38:29
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