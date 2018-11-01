Veganları "Tahıl beyinli" olarak nitelendiren ve bu söylemi ile tepki çeken Prof. Dr. Canan Karatay, veganlara neden böyle söylediğini CNN TÜRK'te 40 programında Buket Aydın'a anlattı.
Karatay bu sefer de veganları koyunlara benzetti. Prof. Dr. Canan Karatay çok tepki çeken açıklamasıyla ilgili şöyle konuştu: "Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Bana hücum edenlerin büyük çoğunluğu vejeteryan. Cımbızla çekmişler, ben bir daha söylüyorum vejeteryanlara karşı değilim. Veganların sağlıksız olduğunu bir hekim olarak söylüyorum çünkü görüyorum. İnsan vücudunun yapısı şudur; yüzde 60'ı sudur, yüzde 20'si proteindir, yüzde 19'u yağdır. Bu protein ve yağ hayvansal protein ve yağdır. Yüzde 1'i karbonhidrattır. Şimdi veganlar kesinlikle her türlü hayvansal ürünü reddediyorlar.
Vejeteryanlar apayrı, vejeteryanlarlaveganların farkını anlamamız lazım. Bunu söylüyorum. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler, tereyağı yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır.
"KOYUNLARA BENZİYORLAR"
Neden tahıl beyinli dedim? Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; "Ne yerseniz O'sunuz." Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Allah böyle yaratmıştır. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik."
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