İlhan İrem'i andı 0:00 / 0:00

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BKM organizasyonuyla 'DenizBank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri' kapsamında sahneye Candan Erçetin çıktı. Üç yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava'da sahne alan Erçetin, açılışı 'Hayranım Sana' adlı şarkıyla yaptı. Candan Erçetin, seyircilerini “Bu parçayı özellikle seçtim. 3 senelik ayrılık... Sabrınıza hayranım. O yüzden 'Hayranım Sana' ile başladım” sözleriyle karşıladı. Konsere yeşil elbisesiyle başlayan Erçetin, dillere pelesenk olmuş şarkılarını Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran seyircileriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

'Kırık Kalpler' şarkısının ardından misafirlerinden büyük alkış alan Candan Erçetin, "Bu gece Harbiye kırık kalpler durağı olmuş gibi görünüyor. Kalpler kırılmadan hayat geçmiyor" dedi. Erçetin, konserin sonunda 28 Temmuz'da kaybettiğimiz İlhan İrem'i sahnesinde andı. Candan Erçetin'in İlhan İrem'in 'Haydi Sil Gözlerini' şarkısını seslendirdiği sırada projektörle İrem'in fotoğrafı perdeye yansıtıldı.