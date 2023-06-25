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Haberler Magazin Caner Cindoruk: Maviye Sürgün'le birlikte tekne kullanmayı da öğrendim - Magazin haberleri
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Caner Cindoruk: Maviye Sürgün'le birlikte tekne kullanmayı da öğrendim

SHOW TV'de ekrana gelen 'Maviye Sürgün'de 'Ali' karakterine hayat veren Caner Cindoruk, yeni dizisi ve hakkında merak edilenlere dair samimi açıklamalarda bulundu

Caner Cindoruk: Maviye Sürgün'le birlikte tekne kullanmayı da öğrendim - Magazin haberleri
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SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi 'Maviye Sürgün'de canlandırdığı 'Ali' karakteriyle adından söz ettiren Caner Cindoruk, 'Pazar Sürprizi' programında Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Caner Cindoruk ve &Ouml;m&uuml;r Sabuncuoğlu
Caner Cindoruk ve Ömür Sabuncuoğlu

Dizinin çekildiği Selimiye’de rolü için tekne kullanma dersleri aldığını söyleyen Caner Cindoruk, “Benim için tatil yaz tatilidir. Tekne olayında hiç yoktum ama diziyle birlikte tekne kullanmayı da öğrendim. İlerde bir tekne almayı düşünüyorum” dedi.

ÇOCUKLUĞU ADANA’DA GEÇTİ

Adanalı ünlülerden biri olan Caner Cindoruk, öykü yazarı babası Zafer Cindoruk'un evini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştığını, kendisinin de ona yardım ettiğini söylerken, “Üç tekerlekli arabada terlik de sattığım oldu. Babamla birlikte ben de öykü yazardım. Bir dönem futbolcu olmak isterken sonrasında futbolculuğu kenera bırakıp oyuncu olmayı istedim” dedi.

USTALARA SAYGISI BÜYÜK

Oyunculuk yolunda ustalardan aldığı ışıkla yoluna devam eden Caner Cindoruk, “Tuncel Kurtiz gibi yaşlanmak istiyorum. Oynamayı en çok istediğim oyunculardan biriydi. Onun gibi 70 yaşıma geldiğimde de oyunculuk yapmam, şirazeyi kaydırmadan yaşamak ve ölmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, Yılmaz Erdoğan, Monica Belluci gibi isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu ve hepsinden çok şey öğrendiğini dile getiren Caner Cindoruk, “Münir Özkul benim bir numaram. Özkul’un aktörlüğünü çok beğenirdim. Şener Şen’se hayalim. Onunla bir projede yer almayı çok istiyorum” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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