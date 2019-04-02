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Beşiktaşlı Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı, Ocak 2017’de İtalya Roma’da mutluluğa imza atmıştı. ERkin 1 Nisan doğumlu olan eşi Şükran Ovalı için sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu.