Caner’e ne oldu?

Didem Arslan Yılmaz, İzmir’de titizlikle sürdürülen çalışmaları aktarırken, Caner’in kardeşi Cihan gözyaşlarına hâkim olamadı.

Diğer yandan Cihan’ın, abisi için yaptığı kayıp başvurusunda çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Daha önce “20 günü aşkın süredir kayıp” dediği abisinin aslında 32 gündür ortada olmadığını, Didem Arslan Yılmaz’ın soruları üzerine kabul etti.

Ayrıca Cihan, kaybolduğu gün abisini uyku sersemi bir hâlde hayal meyal gördüğünü söyledi. Ancak geçmişte farklı açıklamalar yapması dikkat çekti.

Tüm bu gelişmelerin ardından kamuoyu şu sorulara yanıt arıyor:

Onu kardeşi mi, babası Mesut mu, yoksa bambaşka biri mi öldürdü?

Cevapların önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.