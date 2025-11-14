Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çankırı Haberleri

        Antalya'da polisin öldürdüğü eşi ve çocuklarının cenazesi Çankırı'da defnedildi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü eşi ile 2 çocuğunun cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:27 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:27
        Antalya'da polisin öldürdüğü eşi ve çocuklarının cenazesi Çankırı'da defnedildi
        Antalya'nın Kepez ilçesinde polis memurunun silahla öldürdüğü eşi ile 2 çocuğunun cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi.

        Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne F.G. (31) ile kızları M.E.G. (10) ve M.G'nin (4) cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Ovacık köyüne getirildi.

        Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve çocuklarının cenazesi, köy mezarlığına defnedildi.

        Cenazeye, yakınlarının yanı sıra Yapraklı Kaymakamı Mehmet İbrahim Tiyek ile vatandaşlar katıldı.

        Antalya'nın Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'nde 12 Kasım'da polis memuru M.G, cinnet getirerek evlerinde eşi F.G. ile kızları M.E.G. ve M.G'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

