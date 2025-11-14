Antalya'da polisin öldürdüğü eşi ve çocuklarının cenazesi Çankırı'da defnedildi

Antalya'nın Kepez ilçesi Demirel Mahallesi'nde 12 Kasım'da polis memuru M.G, cinnet getirerek evlerinde eşi F.G. ile kızları M.E.G. ve M.G'yi tabancayla vurarak öldürmüştü. Gözaltına alınan M.G. tutuklanmıştı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan anne F.G. (31) ile kızları M.E.G. (10) ve M.G'nin (4) cenazesi, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Ovacık köyüne getirildi.

