Altın fiyatları yükselişte! 28 Mart Perşembe canlı altın fiyatları
Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Üst üste 4. günü de yükselişle açan gram altın fiyatı bugün 2 bin 280 liradan satılıyor. Sizler için 28 Mart 2024 Perşembe Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta istikrarlı yükselişine devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...
ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 280 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 728 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.280,07
Satış: 2.280,31
ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.195,02
Satış: 2.195,37
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.648,12
Satış: 3.728,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.592,47
Satış: 14.867,63
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.273,44
Satış: 7.456,62
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.592,47
Satış: 14.867,63
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.900,71
Satış: 16.307,25
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.286,33
Satış: 1.706,26
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.185,79
Satış: 2.318,76