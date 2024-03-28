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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 28 Mart 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları yükselişte! 28 Mart Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Ons değeri ile dolar kurundaki son dakika gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Üst üste 4. günü de yükselişle açan gram altın fiyatı bugün 2 bin 280 liradan satılıyor. Sizler için 28 Mart 2024 Perşembe Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosunu haberimizde derledik. İşte, anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 07:34
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son zamanlarda dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bu hafta istikrarlı yükselişine devam ediyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2024 Perşembe altın fiyatları alış-satış rakamları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 280 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 728 TL'den işlem görüyor.

        ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.280,07

        Satış: 2.280,31

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ONS ALTIN FİYATI

        Alış: 2.195,02

        Satış: 2.195,37

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.648,12

        Satış: 3.728,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 14.592,47

        Satış: 14.867,63

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.273,44

        Satış: 7.456,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 14.592,47

        Satış: 14.867,63

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 15.900,71

        Satış: 16.307,25

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 1.286,33

        Satış: 1.706,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

        Alış: 2.185,79

        Satış: 2.318,76

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