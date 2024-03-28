ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 277 liradan yaparken; 28 Mart Perşembe günü 2 bin 280 TL'ye kadar yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 723 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 728 TL'den işlem görüyor.

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