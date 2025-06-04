CANLI | Van Spor'da şampiyonluk kutlamaları

2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarla 5-4 mağlup ederek 25 yıl sonra Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Van Spor'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.

Kırmızı-siyahlıların şampiyonluk kutlamaları binlerce taraftarın da katılımıyla Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADYUMA GELDİLER

Kutlamalara katılan binlerce taraftar, günün erken saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

Zaferin mimarı futbolcular ve teknik heyet ise üst açık otobüsle şehir turu attı. İskele Caddesi'nden hareket eden otobüs, taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyerek yaklaşık 3 saatte Van Atatürk Şehir Stadyumu’na ulaştı.

Taraftarlar, organizasyona katılan sanatçıların şarkılarıyla şampiyonluğu doyasıya kutluyor.