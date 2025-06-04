Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig CANLI | Van Spor'da şampiyonluk kutlamaları - Futbol Haberleri

        CANLI | Van Spor'da şampiyonluk kutlamaları

        Van Spor'un şampiyonluk kutlamalarının heyecanı HT Spor'da yaşanıyor... Trendyol 1. Lig'e yükselen Van Spor, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla birlikte yaşıyor. Kırmızı-siyahlı futbolcular, üst açık otobüsle şehir turu attıktan sonra Atatürk Şehir Stadyumu'na ulaşırken, stadyumu dolduran binlerce taraftarıyla büyük zaferi doyasıya kutluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 19:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Spor şampiyonluğu kutluyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2. Lig play-off finalinde Batman Petrolspor’u penaltılarla 5-4 mağlup ederek 25 yıl sonra Trendyol 1. Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Van Spor'da şampiyonluk coşkusu yaşanıyor.

        Kırmızı-siyahlıların şampiyonluk kutlamaları binlerce taraftarın da katılımıyla Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor.

        ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADYUMA GELDİLER

        Kutlamalara katılan binlerce taraftar, günün erken saatlerinden itibaren kent merkezinde toplanırken, daha sonra stadyuma doğru hareket etti.

        Zaferin mimarı futbolcular ve teknik heyet ise üst açık otobüsle şehir turu attı. İskele Caddesi'nden hareket eden otobüs, taraftarların tezahüratları ve meşaleler eşliğinde Beşyol Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nden ilerleyerek yaklaşık 3 saatte Van Atatürk Şehir Stadyumu’na ulaştı.

        Taraftarlar, organizasyona katılan sanatçıların şarkılarıyla şampiyonluğu doyasıya kutluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin: Ukraynalı yetkililer barışa ilgi duymuyor
        Putin: Ukraynalı yetkililer barışa ilgi duymuyor
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        Marmaray'daki kavga hakkında mahkemeden karar
        İzmir'de grev sona erdi
        İzmir'de grev sona erdi
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Edin Dzeko için flaş iddia: Real Madrid devrede
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Yumurta tesisi alevlere teslim! 150 bin tavuk öldü!
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        Zelenskiy: Rusya'nın önerileri kabul edilemez
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        İş insanı İlbak cezaevinden çıktı
        Papara'dan hesaplara bloke
        Papara'dan hesaplara bloke
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Eski sevgilisini kıskandı arkadaşını öldürdü!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        Fenerbahçe, seçim için toplanan imza sayısını açıkladı!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        2. Dünya Savaşı'ndan bomba bulundu, binlerce kişi tahliye edildi!
        Tekne romantizmi
        Tekne romantizmi
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        KKM için TCMB'ye kaynak aktarmak Anayasaya aykırı bulundu
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        Bu yiyecekler ödem tutmanıza neden olabilir!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Serdal Adalı'dan çarpıcı açıklamalar!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde