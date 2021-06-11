"BEĞENMEZSE BÜYÜYÜNCE DEĞİŞTİRSİN"

Tosun'un eşi Erkan Kolçak Köstendil, oğulları dünyaya gelmeden önce şu açıklamayı yapmıştı:

Allah nasip ederse baba olacağım. Gezegene hayırlı bir evlat olsun. Cinsiyeti belli oldu ama inşallah benden bir tane daha dünyaya gelmez. İki tane benden dünyaya çok. Erkek olacak dediler.

İsmi Marsel... Parlak güneş ışığı demekmiş, araştırdık eşimle. Çok tesadüflerle dolu bir isim. Çok beğendik, istedik ve koyduk. Kendisi beğenmezse büyüyünce değiştirsin.