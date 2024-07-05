Caretta carettaların yolculuğu başladı

"REKORA GİDECEĞİZ"

Yuva açılmadan önce yuvadan çıkıp denizle buluşan caretta carettalar olduğunu belirten Topaloğlu, "Bu yıl Çıralı'da 146 yuvamız var. 6 yuvanın daha olduğunu tahmin ediyoruz. Devamı olursa rekora gideceğiz. Daha önce bu sayı 151'di. Çıralı artık caretta carettalarla özdeşleştiği ve koruyucu meleği olan bir yer oldu. Buradaki heyecan çok güzel. Yerli ve yabancı misafirler de burada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.