Cari açık nisanda 7,86 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı.

Buna göre cari denge Nisan ayında 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. Böylece cari dengede Şubat 2023'ten bu yana en yüksek açık verildi.

Ay Cari açık (milyon dolar) 2023-01 -9764 2023-02 -8706 2023-03 -4778 2023-04 -4683 2023-05 -7356 2023-06 1214 2023-07 -4993 2023-08 554 2023-09 2855 2023-10 69 2023-11 -2579 2023-12 -1710 2024-01 -2278 2024-02 -3330 2024-03 -4123 2024-04 -4829 2024-05 -579 2024-06 840 2024-07 1488 2024-08 4888 2024-09 3041 2024-10 2248 2024-11 -2771 2024-12 -4669 2025-01 -3849 2025-02 -4296 2025-03 -4292 2025-04 -7864

Nisan ayında altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 938 milyon dolar açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı söz konusu ayda 9 milyar 891 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, nisan ayında cari açık yaklaşık 15 milyar 815 milyon dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 60 milyar 364 milyon dolar açık verdi.

10.9 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY ÇIKIŞI

TCMB verilerine göre portföy yatırımlarında nisan ayında 10 milyar 877 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 147 milyon dolar ve DİBS piyasasında 6 milyar 430 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

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