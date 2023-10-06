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        Haberler Magazin Carla Bruni kanserle mücadelesini anlattı - Magazin haberleri

        Carla Bruni: 4 yıl önce kansere yakalandım

        İtalyan asıllı Fransız model ve şarkıcı Carla Bruni, 4 yıl önce kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek mücadelesini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:21
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        Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı eşi Carla Bruni, kanserle mücadelesi hakkında konuştu.

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        55 yaşındaki Carla Bruni, 4 yıl önce kendisine meme kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

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        Sosyal medya hesabında kanserle mücadele edenlere destek verdiğini ve bu konuda farkındalık yaratmak istediğini belirten emekli model, "4 yıl önce meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat, radyoterapi, hormon terapisi. Tüm tedavi süreçlerini yaşadım" dedi.

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        Carla Bruni, "Şanslıydım. Kanser çok agresif değildi. Her yıl mamografi çektiriyorum ve kontrolleri aksatmıyorum" ifadelerini kullandı.

        #Carla Bruni
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