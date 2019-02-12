Çarpışma 10. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Meral; Kerem ile Cemre arasında çok büyük bir kriz yaratabilecek şeytani bir hamlede bulunurken, Selim’in Veli’ye ‘Sen ölüme koşuyorsun!’ sözleri dikkat çekiyor. Silahlı soyguna kalkışan Yakup ve Cemil ile onlara destek veren sürpriz bir isim, girdikleri evden çıkıp, tam yakayı kurtardık dedikleri anda karşılarında hiç ummadıkları birini buluyor! Veli’den habersiz Selim’in ofisine gelen Asiye ile Zeynep’in karşı karşıya geldikleri anlarda ise heyecan yükseliyor.

ÇARPIŞMA 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 10. bölümünde; Veli’nin emri ile sevdiği kadını, Meltem’i öldüren Adem, Veli’ye çok öfkelidir ve her an patlayabilecek bir bomba kadar tehlikelidir. Kadir ve Kerem, yaralanan Meral’i hızla hastaneye yetiştirir. Meral’in ciddi bir yarası yoktur ve kısa sürede taburcu olur. Veli’nin emniyette ikinci bir muhbiri olduğunu anlayan Kadir, Haydar’dan diğer haini bulmak için izin ve yardım ister.

Veli, Cansız’dan, ona parasını teslim etmezse infaz edileceğine dair çok ciddi bir mesaj alır. İyice köşeye sıkışmıştır. Parayı bulmak için çok tehlikeli bir plan yapar ve Yakup ile Cemil’i de maşa olarak kullanır. Veli, Zeynep’e telefonla ulaşır ve ona Kadir hakkında, Kadir’in dahi bilmediği çok büyük bir bilgi verir. Devamını anlatmak için de Aylin’i de alıp, yanına gelmesini ister. Kerem ile Cemre’nin ilişkileri hız kazanır. Ama önlerinde, biri büyük biri küçük, iki engel vardır: Selim ve Meral. Kadir de Zeynep’i kıskanmaya başlamıştır.

Kadir’in bu halleri Zeynep’in içten içe hoşuna gider. Adalı’nın otomobili, kendisinin de içinde olduğu sırada, tanımadığı kişilerce kurşun yağmuruna tutulur. Bir yandan emniyetteki ikinci muhbirin, diğer yandan da köstebeğin üzerinden Veli’nin peşinde olan Adalı’nın şimdi, hiç tanımadığı yeni ve çok tehlikeli bir düşmanı daha vardır.

ÇARPIŞMA 9. BÖLÜM

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.