Çarpışma 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadir’in Haydar’a emniyette ikinci bir muhbirin olduğunu söylediği tanıtımda; Adem, Veli’den öfkeyle hesap sorarken, Adalı’yla buluştuğu anlardaki soğukkanlılığı dikkat çekiyor. Kadir’in otomobilinin kar maskeli adamlarca kurşun yağmuruna tutulduğu anlarda heyecan ve gerilim yükselirken, hız kazanan Cemre – Kerem arkadaşlığına Meral’in gölge düşürmeye çalıştığı görülüyor. Veli’yle buluşan Zeynep’in, neden böylesine tehlikeli bir adım attığı sorusu akıllara gelirken, aralarındaki mesaj ve soru işaretleriyle dolu konuşmaları merak uyandırıyor. İşte, Çarpışma 10. bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇARPIŞMA’NIN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çarpışma’nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 9. bölümünde; Veli’nin annesini öldürdüğünü zanneden Kerem şoka girdi. Serpil’i aramak üzere dışarı çıktıkları sırada, annesini ansızın karşısında gören Kerem büyük bir mutluluk yaşadı. Serpil, kendisini kurtaranın Meral olduğunu söyledi. Zeynep, Kadir’in annesini bulmasına yardımcı olmak için elini taşın altına koydu. Zeynep, tehlikeli olacağını bile bile Selim’in iş teklifini kabul etti. Kerem, Demir’in karşısına çıktı ve onu Meral’le yüzleştirdi. Demir’den para sızdırmayı planlayan Meral, Demir’i ele vermedi.

Meral, Kerem ile Cemre arasında üstü kapalı bir kıskançlık krizin yaşanmasına neden oldu. Cemre, Kerem’e büyük bir adım attı ve onun kafasındaki gelecekle ilgili kaygı duvarlarını yıktı. Veli, Meraliçin infaz kararı aldı. Bu görevi de Meltem’e verdi. Adalı, emniyetteki hainin Meltem olduğunu çözdü ve onu takibe aldı. Meltem’in yaptığı telefon konuşmasını duyan Adalı, Kerem’i arayıp Meral’i takip etmesini istedi. Demir’le buluşup, para alacağını zannederek metruk bir binaya giren Meral, karşısında Kerem’i gördü. Veli, Meltem’e Kerem’i de öldürmesini söyledi. Meltem, Meral’i yaraladı. Kerem’i öldürmek üzereyken Adalı geldi ve Meltem’i etkisiz hale getirdi.

Bölüm finalinde ise, Adalı, Meltem’i konuştururken aniden bir silah patladı ve Meltem vuruldu. Ateş edenin ise Adem olduğu görüldü. Adem’in de Veli’nin adamı olduğu ve Veli’nin onu, kız kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kadir’den intikam alması için yıllar önce polis olmaya teşvik ettiği anlaşıldı. Adem ile Veli’nin ölen kız kardeşinin birbirlerini çok sevdikleri ve Adem’in Adalı’ya bu nedenle kin tutuğu ortaya çıktı.

ÇARPIŞMA 9. SON BÖLÜM İZLE

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.