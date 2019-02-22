Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 11. bölüm bu akşam yayınlandı. Veli ve Zeynep’in gözlerden uzak bir yerde karşı karşıya oldukları, Kadir’in de gizlendiği yerden onları gördüğü heyecan dolu sahnede Zeynep, Veli’den Kadir’le ilgili sorularının cevabını almaya çalışıyor. Veli’nin “Kadir’e babasını verdiğin an Kadir bir katil olacak, bir baba katili!” sözleri Zeynep’i şoke ediyor ve büyük merak uyandırıyor. Çarpışma 11. son bölüm ve 12. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

ÇARPIŞMA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma'nın yeni bölüm fragmanı, izleyici tarafından merak ediliyor. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çarpışma 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde olacak.

ÇARPIŞMA’NIN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelen 11. bölümünün konusu şöyle; Kadir ve Adem’in içerisinde olduğu ölümcül kapan Adem’in üzerine kapanır. O anlarda ikisi arasında yaşananlara dair gizem perdesi aralanacak, Kadir öğrenecekleriyle yeni ve çetin bir yola çıkacaktır. Veli, Asiye’nin gerçekte kim olduğunu öğrenen Zeynep’i, konuşması halinde Asiye’yi öldürmekle tehdit eder. Zeynep, Selim’den Asiye’nin adresini öğrenmek ister ancak, aldığı cevap gözünü korkutur. Meral, doludizgin devam eden Kerem - Cemre aşkına fitne katmak için fırsat kollar. Demir’le de işbirliği yapar. Ufukta şimdi, büyük ve yıkıcı bir fırtına vardır ve Kerem ile Cemre’ye doğru hızla yaklaşmaktadır. Aylin, Veli’yle yakın zamanda görüştüklerini ağzından kaçırır. Kadir bu gerçeği kendinden saklayan Zeynep’e çok öfkelenir ve aralarında büyük bir kriz çıkar. Adalı’yı, her yerde aradığı Veli’ye, haberi olmadan bu kez Zeynep götürecek, Kadir yüz yüze geldiği Veli’yle yumruk yumruğa hesaplaşmaya girecektir. Veli, Yakup ve Cemil’in çaldığı paraları Cansız’a teslim edip, hayatına devam edeceğini düşünmektedir. Oysa ki, Cansız’ın kılıcı hala Veli’nin boynundadır. Ve Cansız, artık sadece Veli ve Selim’in için değil, hangi taşı kaldırsa altında onun ismine rastladığı Adalı için de büyük bir tehdittir.

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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