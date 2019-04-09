Çarpışma 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Zeynep’in uykudaki Kadir’in ellerini tutup, korkularını, kaygılarını, sevgisini usulca dışa vurduğu çarpıcı tanıtımda, Veli’nin çatışmaya girdiği, Selim’in Demir ve Belma’ya silahını doğrultup ateşlediği anlarda heyecan artıyor. Kadir, Cansız, Veli ve Zeynep‘in hastane odasında yan yana geldikleri sırada ise gerilim artıyor. Akıllara da, ‘Kadir, Zarif’in Cansız olduğunu ve kendisini Veli’nin vurdurttuğunu öğrenecek mi? soruları geliyor. İşte, Çarpışma 17. yeni bölüm 2. fragmanı...
ÇARPIŞMA 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
‘Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümünün konusu şöyle; Kadir yaralı halde yerde yatmaktadır. Cansız başucuna kadar gelir ve Kadir’in yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibi de olay yerine gelir. Cansız, Kadir’in yanından ayrılır. Kadir hızla hastaneye kaldırılır.
Zeynep, Asiye, Haydar ve diğerleri, doktorlardan gelecek iyi bir haberi beklemektedir. Cansız da hastaneye gelir. İçindeki şüpheleri giderecek cevap Asiye’dedir. Usturasını çıkarır, Asiye’nin boğazına dayar ona ve Kadir’in oğlu, yani Yusuf olup olmadığını sorar.
Veli de hastaneye gelir ve karşısında, kendisine meydan okuyan Zeynep’i bulur. Öte yandan Selim, içine girdiği durumdan kendisini çıkaracak bir yol aramakta ve artık kimseye güvenmemektedir. Silahını önce Veli’ye, ardından ihanetin bedelini ödetmek için Demir ve Belma’ya doğrultur. Selim’in yaşadığı stres ve baskı an be an artmaktadır. Üstelik Selim, Cansız ve Veli artık ortak değil, birbirlerine düşmandırlar.
Selim iyice köşeye sıkışır. Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır. Meral ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Zeynep’in kapısını polisler çalar. Zeynep duydukları karşısında şoke olur. Çanlar artık, Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim için çalmaktadır. Ve, Cansız’ın Veli’ye de büyük bir sürprizi vardır.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
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