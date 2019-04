Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen ve beğeniyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın 17. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Kadir’in, Cansız ve Veli’ye birbirlerini tanıyıp tanımadıklarını sorduğu sahnede Veli, ‘Ben amcayı tanımıyorum’ yanıtını veriyor. Kadir’in Zarif zannettiği Cansız ise Veli’yi tanıdığını söyleyerek sürpriz bir çıkış yapıyor. Bu andan itibaren de Cansız ile Veli arasında karşılıklı meydan okuma ve söz düellosu yaşanıyor.

ÇARPIŞMA’NIN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

‘Çarpışma’nın merak edilen soruların cevap bulacağı, düğümlerin çözüleceği ve şaşırtıcı gelişmelerin yaşanacağı bu akşam ekrana gelecek 17. bölümünün konusu şöyle; Kadir yaralı halde yerde yatmaktadır. Cansız başucuna kadar gelir ve Kadir’in yarasını kontrol eder. Haydar ve ekibi de olay yerine gelir. Cansız, Kadir’in yanından ayrılır. Kadir hızla hastaneye kaldırılır. Zeynep, Asiye, Haydar ve diğerleri, doktorlardan gelecek iyi bir haberi beklemektedir.

Cansız da hastaneye gelir. İçindeki şüpheleri giderecek cevap Asiye’dedir. Usturasını çıkarır, Asiye’nin boğazına dayar ona ve Kadir’in oğlu, yani Yusuf olup olmadığını sorar. Veli de hastaneye gelir ve karşısında, kendisine meydan okuyan Zeynep’i bulur. Öte yandan Selim, içine girdiği durumdan kendisini çıkaracak bir yol aramakta ve artık kimseye güvenmemektedir. Silahını önce Veli’ye, ardından ihanetin bedelini ödetmek için Demir ve Belma’ya doğrultur. Selim’in yaşadığı stres ve baskı an be an artmaktadır.

Üstelik Selim, Cansız ve Veli artık ortak değil, birbirlerine düşmandırlar. Selim iyice köşeye sıkışır. Cemre ve Kerem aşk sarhoşudur. Huzur ve mutluluk sonunda kapılarını çalmıştır. Meral ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Zeynep’in kapısını polisler çalar. Zeynep duydukları karşısında şoke olur. Çanlar artık, Cansız’ın acımasız bir tercihle karşı karşıya bıraktığı Selim için çalmaktadır. Ve Cansız’ın Veli’ye de büyük bir sürprizi vardır.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!