Show TV’nin Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan yeni dizisi “Çarpışma”nın merakla beklenen yeni bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kadir’in “Ölmedim merkez, ölmedim!” sözleriyle isyan ettiği tanıtımda, kaçmaya çalışan Zeynep çaresizce kızına ulaşmaya çalışıyor. İkilinin karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltirken Zeynep, kendisine engel olmak isteyen Kadir’e sert çıkıyor. Kadir, “Ben senin kızını bulmadan hiçbir yere gidemezsin!” sözleriyle hikayenin yeni başladığının sinyallerini veriyor.

ÇARPIŞMA’DA NELER OLACAK?

Çarpışma Perşembe akşamı ekrana gelecek 2. bölümünde Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’in karıştıkları kazada, şuuru açık tek kişi Zeynep’tir. Durumu en ağır olan ise Cemre. Zeynep, baygın haldeki Kadir’i tanır ve şoke olur. Zeynep, Kadir’e yardım etmek ile kızını kurtarmak arasında büyük bir ikilemde kalır. Olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye gelir. Cemre ve Kerem araçlarından çıkarılıp hastaneye götürülür. Ancak, Kadir ve Zeynep’in kullandıkları araçlarda kimse yoktur. Veli, polisin işe karışması ile yeni önlemler alır ve Zeynep’in kızı Aylin’in hayatıyla ilgili çok kritik bir kararın eşiğine gelir.

Cemre, kendisini yaralayan ve aracına çarpanın aynı kişi olduğunu öğrenir ve polise bilgi verir. Belma ve Demir’i ise yasak aşklarının ortaya çıkma korkusu sarar. Kadir ile Zeynep’in geçmişten gelen bağları ortaya çıkarken, hayat onları hiç ummadıkları yerlerde, hiç ummadıkları zamanlarda ve hiç ummadıkları şekilde yıllar sonra yeniden karşı karşıya getirecektir. ‘Çarpışma’, etkileyici sahneleri, yükselen gerilimi ve ters köşe sürprizleriyle izleyicilerini yine ekrana kilitleyecek.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

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‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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