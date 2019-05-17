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Çarpışma 22. bölüm izle: Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kadir, ölümcül bir ikilemle karşı karşıya!

Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin sevenleri tarafından heyecan dolu son bölümün ardından merak konusu oldu. Çarpışma 22. son bölümde Kadir, annesi Asiye’nin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka ve geçici bir inkar sürecine girer. Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçer. İşte Çarpışma son bölüm özeti...

Çarpışma

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, finaline son 3 bölüm kalan sevilen dizisi ‘Çarpışma’nın 22. son bölümünde Cansız’ın Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçtiği sahnede, zaman işlemeye başlıyor ve gerilim yavaş yavaş tırmanıyor. Cansız’ın Zeynep’e ‘Son bir isteğin var mı?’ sorusu da dikkat çekiyor. Peki Çarpışma 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇARPIŞMA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma ekranlara gelen son bölümün ardından merakla beklenen 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çarpışma yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇARPIŞMA 22. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 22. bölümünün konusu şöyle; Kadir, annesi Asiye’nin gözlerinin önünde öldürülmesiyle büyük bir şoka ve geçici bir inkar sürecine girer. Cansız, Zeynep’e kurtuluşu için 24 saat süre biçer, Kadir’i arar ve bu zaman zarfında Zeynep’i bulamazsa, sevdiği kadının paramparça olacağını söyler. Cansız, Kadir’in ardından Veli’yi de arar. Ona da, kendisine 24 saat içerisinde bir kaçış planı hazırlamasını, aksi halde Zeynep’in öleceğini söyler. Diğer yandan Kerem, Kadir’e gider ve Cemre’ye ulaşamadığını, Demir’in onu alıkoymuş olabileceğinden endişelendiğini söyler. 

Kadir, Demir’in izini bulmak için Veli’den yardım ister. Cansız’a da Cemre’nin Demir tarafından kaçırıldığı haberi gelir. Selim’e Cemre’yi koruyacağına dair sözü olan Cansız, adamlarına Cemre’yi bulup, getirmeleri talimatını verir. Belma, Cemre’nin Cansız’ın adamlarınca götürülmesine tanıklık eder, onları takip eder ve Cemre’nin getirildiği yeri Kadir’e bildirir. Kadir, Veli ve Kerem, Cansız’ın Zeynep’i ve Cemre’yi alıkoyduğu mekanına gelir. Aralarında büyük bir çatışma çıkar. Bu sırada yaşanan bir arbedede Cemre vurulur ve ağır yaralanır. 

Cemre ölümle yüz yüzedir. Zeynep de bir sandalyeye bağlanmış ve etrafına bombalar yerleştirilmiştir. Cansız’ın verdiği süre de su gibi akmaktadır veZeynep’in bağlı olduğu bombaların patlamasına dakikalar kalmıştır. Zeynep’i kurtarabilecek tek kişi olan Kadir ise ölümcül bir ikilemle karşı karşıyadır.

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