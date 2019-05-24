Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, finaline son 1 bölüm kaldı. Sevilen dizisi ‘Çarpışma’nın 23. bölümü bu akşam yayınlandı. Veli’nin hissettiği kardeşlik duygusunu Kadir’le paylaştığı duygusal bölümde, Cansız'ın yaptığı ölümcül plan ve Zeynep'i yaralaması damga vurdu. Peki Zeynep ölecek mi? Çarpışam'ya dair detaylar haberimizde.

ÇARPIŞMA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çarpışma'nın 24. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merakla bekleniyor. Ancak beklenen fragman henüz yayınlanmadı. Çarpışma 24. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde olacak.

ÇARPIŞMA 23. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇARPIŞMA 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kadir’in tetiği çekmekte tereddüt ettiğini gören Veli, yaptığı kötülükleri bir bir hatırlatarak kendisini öldürmesi için Kadir’i kışkırtır. Bu sırada Zeynep için zaman gittikçe daralmakta ve geçen her bir saniye onu ölüme bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Kadir, kontrolünü tamamen kaybetmek üzeredir ki, son anda Zeynep’e ulaşabileceği bir yol açılır. Cansız, Zeynep’in yerini söylemese de, Kadir’i onun yanına götürmeyi kabul eder. Hızla yola çıkarlar ve Zeynep’in yanına gelirler. Cansız, imha edilmesi öylesine zor bir bomba düzeneği hazırlamıştır ki, Zeynep’ten sonra Kadir de Cansız’ın ölüm tuzağının içine düşer.

Kadir ve Zeynep’in kurtulmaları artık tamamen şansa ve mucizelere bağlıdır. Veli, kaçma planları yapan Cansız’ı öldürmek için harekete geçer ve pusuya yatar. Beklediği fırsatı da yakalar ve Cansız’ın üzerine mermi yağdırır. Diğer yanda Cemre cezaevine gider ve Demir’le yüzleşir. Kerem, Cemre’nin yine en büyük destekçisidir. Veli, İstanbul’dan ayrılmaya karar verir ve şehirle vedalaşmaya başlar. Ancak hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinden bir mesaj alır. Kan akacak, canlar yanacak ve ölüm kapıyı bir kez daha çalacaktır.