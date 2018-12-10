Çarpışma 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümün hemen ardından Çarpışma izleyicileri gelecek bölümde yaşanacaklarla ilgili detayları merak ediyor. Çarpışma 4. bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıyan Çarpışma 4. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Çarpışma 4. bölüm fragmanı...

"BENİ SAKIN YALNIZ BIRAKMA!”

Show TV’nin yüksek tempolu hikayesi, karakterlerin merak uyandıran çatışmaları, duygusal örgüsü ve sürekli yükselen heyecanıyla izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’nın merakla beklenen 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe bir sürpriz yaptığı tanıtımda çekilen silahlar gerilimin daha da artacağına işaret ediyor.

ÇARPIŞMA’NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Bu sefer oyunun kurallarını kendi yazmaya kararlı olan Adalı, Veli’ye ulaşmaya çalıştı. Zeynep elektronik kelepçeyle ev hapsine alınırken, ihanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in peşine düştü. Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterince şoke olan Kadir, eliyle koymuş gibi Kerem’i buldu. Teşhis için Kerem’le yüzleşmek isteyen Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorunca, Kerem’in ‘ölmemen için’ cevabı karşısında çok şaşırdı. Belma’nın videosunu Cemre’ye anlatan Kerem, kendisini hapishaneden çıkarmasına karşılık videoyu Cemre’ye verebileceğini söyledi. Bölüm finalinde ise, Adalı ve Veli karşı karşıya geldi. Annesini bulmak için polis olan Adalı’ya, annesiyle ilgili bir şey bildiğini düşündürerek onu can evinden vuran Veli, istediğini aldı. Öfkeden deliye dönen Adalı, annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmek isterken, Veli’nin Adalı’nın annesi ile ilgili ne bildiği ise merak konusu oldu.

ÇARPIŞMA 3. BÖLÜM İZLE

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

"Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın 4. Bölüm Tanıtımı!

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