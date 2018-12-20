Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanmasının ardından dizinin sevenleri ttarafından nelere olacağı merakla takip ediliyor. Veli ile Adalı'nın hesaplaşması gün geçtikçe daha fazla kızışırken Zeynep ise kızına kavuşmanın hesaplarını yapıyor. Zeynep'in kızını kurtarmak için canını tehlikeye atan Adalı'yı yeni bölümde neler bekliyor. İşte, Çarpışma 5. yeni bölüm fragmanı...

ÇARPIŞMA 5. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Çarpışma’nın bu akşam ekrana gelecek 5. bölümünde Veli’nin ateşiyle siper alan Adalı, Zeynep’i bulma umuduyla gözünü kırpmadan tehlike çemberinin içine girer. Veli’nin elinde rehin olan Zeynep korkusuzdur, asla geri adım atmaz ve kızını görmeyi başarır. Zeynep ne pahasına olursa olsun kızını kurtarmaya kararlıdır. Veli, telefonla Adalı’ya ulaşır ve Zeynep’le ilgili imalı sözler ederek Adalı’nın bam teline basar. Yakup; Belma, Demir ve Selim’in yanlarına kadar gelip, Belma’ya kendisini hatırlatır. Yakup’un bu cüretkâr çıkışı karşısında Belma’nın eli ayağı boşalır.

Cemre, Kerem’i cezaevinden çıkarmak için gerekli adımları atar. Demir, Cemre’nin bu fikrine, onu şaşırtacak bir teklifle karşılık verir. Veli, Adalı’yı çılgına çevirecek, onu darmadağın edecek yeni bir hamle daha yapar. Veli aynı anlarda Zeynep’i de kızının hayatı ile tehdit ederek, çok zor bir tercih yapmaya iter. Öfkesi büyüyen ve iyiden iyiye bilenen Adalı da, Veli’ye karşı bir oyun kuracaktır.

ÇARPIŞMA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın, idari yapımcılığını İsmail İçen’in üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

“Çarpışma” bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

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