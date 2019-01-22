Kadir, annesinin yaşadığını öğreniyor!

Ay Yapım’ın Show TV’de ekrana gelen, yüksek temposu ve heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerinin Perşembe akşamları ekran tutkusu haline gelen ‘Çarpışma’ dizisinin merakla beklenen 7. bölümünden iki ön izleme sahnesi birden yayınlandı. Kadir ve Kerem’in, Yakup ve arkadaşlarıyla kıyasıya bir kavgaya tutuştukları, Kadir’in “Bizi çok kötü dövün, biz bütün acılarımızı unutalım. Iskalamayın, ıskalarsanız ben şu zamana kadar yaşadığım her şeyden sizi sorumlu tutarcasına, size öyle vuracağım!” diyerek meydan okuduğu sahnede heyecan yükseliyor. Zeynep ile kızı Aylin’in kavuştuğu anlar ise herkesi duygulandırıyor. Veli’den, annesinin yaşadığını ve yerini bildiğini öğrenen Kadir şoke olurken, annesini bulmak için harekete geçeceğinin de sinyallerini veriyor.
ÇARPIŞMA'NIN 7. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Çarpışma’nın Perşembe akşamı ekrana gelecek 7. bölümünün konusu şöyle; Veli’nin zorlaması ile kocası Galip’in ölümünde pay sahibi olan Zeynep şoka girer. Kadir, Zeynep’i şefkatle sarıp sarmalar. Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem hayatlarının akışını değiştiren o büyük kazadan sonra, ilk kez aynı masada bir araya gelirler. Bu birliktelik, onların artık bir aile olmalarının da ilk adımı olacaktır. Diğer yanda ise, Veli ile Selim’in safına Demir de katılır. Adalı, Veli’nin bir zaafını yakalar, Aylin’i kurtarmak için bir plan yapar ve Veli’nin yerini tespit eder. Aralarında ölümcül bir çatışma çıkar ama Kadir, Aylin’i kurtarmayı başarır.
Veli’den de annesinin yaşadığını öğrenir. Üstelik Veli, Kadir’in annesinin yerini de bilmektedir. Adalı öğrendikleri karşısında şoke olur. Yakup, Belma ve Demir’e şantajını sürdürür. Ama Belma, Yakup’a bambaşka bir teklifte bulunur. Kadir ile Kerem, Yakup ve arkadaşlarıyla kendi usullerince, yumruk yumruğa hesaplaşır. Adalı ile Veli arasındaki savaşta artık ok yaydan çıkmış, devreye daha başka isimler de girmiştir. Ve Adalı, düşmanlarının, bundan sonra üzerlerine daha acımasızca geleceklerinin, onları hayatlarıyla sınayacaklarının çok farkındadır.
Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Ahmet Katıksız-Ufuk Hakan Eren’in yönetmenliğini yaptıkları, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.
‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!
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