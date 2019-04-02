‘Çukur’un dün akşam ekranlara gelen bölümünde Mahsun’un Sena’yı kaçırması tüm dengeleri alt üst etti. Sena’nın kayıp olduğunu öğrenen Yamaç, bunun arkasında Mahsun’un olduğunu anlamasıyla deliye döndü. Koçovalı Kardeşler ve Damla’nın, Sena’yı bulmak için seferber oldukları bölümde ‘Çukur’, sürpriz bir misafiri ağırladı. Ay Yapım imzalı ‘Çarpışma’da Onur Saylak’ın hayat verdiği fenomen karakter Veli Cevher, Vartolu’nun eski dostu olarak onun yardımına yetişti. Koçovalı Kardeşlerle bir araya gelen Veli, Sena’nın bulunması için usta oyuncu Ali Sürmeli’nin canlandırdığı Cansız’ı arayarak ondan da destek istedi.

‘Çukur’, yabancı dizilerde sıklıkla görülen, Türk dizi tarihinde ise örneği az olan bu “crossover” (çapraz geçiş) ile çok konuşuldu.

Her Perşembe akşamı Show TV’de yayınlanan ‘Çarpışma’nın bu haftaki yeni bölümünde Vartolu, Veli Cevher’e iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Veli, Vartolu ve Medet’i Cansız (Ali Sürmeli) ile karşı karşıya getirecek. Vartolu ile Medet, Mahsun’un nerede olduğu sorusunun cevabını Cansız’da arayacak. ‘Çarpışma’nın bu haftaki bölümünde Vartolu ve Medet’in yanı sıra ‘Çukur’dan iki sürpriz önemli isim daha konuk olacak.

VELİ CEVHER’İN ÇUKUR’A GELİŞİ SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 8.76 izlenme oranı (rating),18.04 izlenme payı (share),AB’de 8.10 izlenme oranı (rating),18.09 izlenme payı (share),Total’de ise 9.08 izlenme oranı (rating),19.11 izlenme payı (share) elde etti. #velicevher etiketi Twitter Türkiye'de 4 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

YAMAÇ İLE SELİM’İN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Sena’nın kaçırıldığını öğrenmesiyle deliye dönen Yamaç, sevdiği kadını kaybetme korkusuyla yüzleşti. Öfkeyle kahveden çıkan Yamaç’ın peşinden giden Selim’in “Bütün felaketler sadece senin başına geliyormuş gibi davranma” sözleri Yamaç için bardağı taşıran son damla oldu. İki kardeşin yüzleşmesi esnasında Selim’in Cemil’i öldürdüğü anı hatırlayarak “Sevdiğini kendi ellerinle öldürmek ne demek biliyorum” demesi Yamaç’ı şaşırtırken, iki kardeş birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Baykal’ın peşine düşen Vartolu’nun, Baykal’ın mezarını boş bulması bölüme damgasını vuran anlardan oldu. Sedat’ın, İdris ve Koçovalılara kafa tuttuğu an tansiyonu yükseltirken, bölümün finalinde Yüzüklü’nün Sena’nın karşısına çıkması heyecanı doruğa çıkardı.

‘Çukur’, yeni bölümüyle 8 Nisan Pazartesi saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 59. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN