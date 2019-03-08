Ay Yapım’ın, Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ve ilgiyle izlenen dizisi ‘Çarpışma’nın dün akşam yayınlanan 13. bölümü de heyecan dolu anlara ve çarpıcı gelişmelere sahne oldu.

KADİR, ZARİF’İN CANSIZ OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Kadir ile Asiye arasında duygusal bir yüzleşmenin yaşandığı, Kadir ile Zeynep’in aşklarının yeniden alevlendiği, Adalı’nın adım adım Cansız’ın izini sürdüğü ve bölüm finalinde de; Kadir’in Zarif zannettiği Cansız’la yüz yüze geldiği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefeslerini tutarak izledi.





ÇARPIŞMA #SADECESEN İLE ZİRVEDE!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 75 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #sadecesen etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 11 saat 15 dakika, dünyada ise 3 saat, #çarpışma etiketi ise Türkiye’de 3 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 13. bölümüyle; ABC1’de yüzde 4.28 rating ve yüzde 9.75 izlenme payı, AB’de yüzde 4.06 rating ve yüzde 10.40 izlenme payı, Total’de ise yüzde 3.09 rating ve yüzde 7.36 izlenme payı elde etti.





KADİR VE ASİYE YILLAR SONRA YÜZLEŞTİ!

Kadir, kendisini daha kundakta bir bebekken terk eden annesi Asiye ile yıllar sonra karşı karşıya geldi. Kadir ile Asiye arasında geride kalan otuz beş yılın yüzleşmesi yaşandı. Kadir ürkek ürkek aklındaki soruları sordu, Asiye gözleri dolu dolu cevap verdi. Konuşurken içleri titredi, kelimeler ikisinin de boğazında düğümlendi.





KADİR VE ZEYNEP’İN AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ!

Kadir ile Kerem erkek erkeğe, Zeynep ile Cemre de kız kıza eğlenmek, dertleşmek için dışarıya çıktılar ve birbirlerinden habersizce aynı mekana geldiler. Kadir, Kerem’e Zeynep’e olan aşkını, eğer gitmemiş olsaydı ona nasıl evlilik teklifi yapacağını anlatmaya başladı. Zeynep, Kadir’in bu sözlerini duydu ve onu dışarı çıkardı. Ve ardından o da yüreğinde yıllarca hapsettiği hislerini özgür bıraktı. Kadir, bu sırada Zeynep’i ansızın öptü ve on altı yıl önce yarım kalan aşkları bu andan itibaren yeniden alevlendi.





DEMİR VE YAKUP, KEREM’E BÜYÜK BİR TUZAK KURDU!

Selim’den aldığı talimat ve destek ile Kerem’i yeniden cezaevine göndermeyi planlayan Demir, Yakup’u da yanına çekerek büyük bir tuzak kurdu. Buna göre önce Cemil’i Kerem’in çalıştığı tamirhaneye gönderdiler ve Cemil’in sözleriyle Kerem’i kışkırtmasını sağladılar. Ardından Yakup ve Cemil tamirhaneye girip bir motosiklet çaldı. Cemil yine geldi ve imalı sözleriyle Kerem’i zan altında bırakıp, tahrik etti. Öfkesine yenik düşen Kerem, Cemil’i dövdü ve onu öldürmekle tehdit etti. Bu anlara orada bulunanlar da tanık oldu.





KADİR, ZARİF ZANNETTİĞİ CANSIZ’LA KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Kadir, adım adım Cansız’ın izini sürmeye devam etti. Önce Adem’den Cansız’ı tanıyan Musa adında bir tetikçinin ismine ulaştı. Musa’yı kıstıran Adalı, ondan da Cansız’ın eski ortağı Zarif’in adını ve adresini aldı. Kadir, Musa’nın verdiği adreste Zarif’i buldu ve karşısındakinin Cansız olduğunu bilmeden ona, Cansız’ı nerede bulacağını sordu. Zarif, Cansız’ı anlatırken, aslında Kadir’i bir gölge gibi takip ettiği de ortaya çıktı. Bu sırada Veli de Asiye’yi Kadir ve Cansız’ın olduğu yere getirdi. Asiye, onları karşı karşıya görünce, Cansız’ın Kadir’e zarar verebileceği ya da Kadir’in baba katili olabileceği kaygısıyla gözyaşlarına hakim olamadı.





YENİ BÖLÜMDE MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULACAK!

Kadir ile Cansız arasında neler yaşanacak? Kadir, Zarif’in gerçekte Cansız olduğunu öğrenecek mi? Aşkları yeniden alevlenen Kadir ve Zeynep, bu kez mutluluğu yakalayabilecek mi? Kerem, kendisine kurulan kumpası fark edebilecek mi? Cemre, annesinin ölümüyle ilgili gerçeği öğrenebilecek mi? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

KEREM, CEMİL'E SALDIRIYOR!

KADİR, ZEYNEP'İ ÖPÜYOR!

KADİR, CANSIZ'IN KARŞISINDA!

"NİYE BIRAKTIN BENİ"