SHOW TV’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Çarpışma’da Cemre ve Kerem karakterlerine hayat veren gözde oyuncular Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz, Hello Dergisi’nin 3-9 Nisan tarihli sayısına kapak oldu. ‘Çarpışma’ dizisinde tesadüfle başlayan bir aşk hikayesinin mimarları olan Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz hem kendileriyle hem de diziyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Ünlü fotoğrafçı Zeynep Abidin Ağgül’e verdikleri çok özel pozlarla beğeni toplayan ikili, samimi ve doğal halleriyle dikkat çekti. Diziyle birlikte kariyerlerinde yeni bir döneme giren iki genç ve yetenekli oyuncu, verdikleri pozlarla göz doldururken, röportajlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Çarpışma’ dizisinin gözde çifti eğlenceli tavırlarıyla beğeni toplarken, enerjileriyle de herkesin ilgi odağı oldu.Her Perşembe akşamı SHOW TV’de izleyicileriyle buluşan ‘Çarpışma’ dizisinde iki genç aşığı canlandıran ikili, seyircilerin ilgisinden oldukça memnun olduğunu belirtti. Melisa Aslı Pamuk, “Cemre sevgi eksikliği hisseden ve içinde dalgalanmalar yaşayan biri. Kerem ile tanıştığında onun hataları da olan gerçek bir insan olmasından çok etkileniyor. Bir de hayatını ‘-mış’larla doldurduğunu anlayınca kendi kişisel evrimi başlıyor” sözleriyle anlattı Cemre’yi.

Alperen Duymaz da, “Kerem’i çok anlık, doğal tepkilerle yoğurmaya çalıştık. Aslında sokakta büyümüş cins köpek gibi Kerem… Sokağa atılmış bir ev köpeği… Önce görüyor, yaşıyor, ondan sonra anlıyor. Önce parçalanıyor, sonra parçalıyor.” sözleriyle Kerem’i anlattı.

Başarılı oyuncular röportajlarında, kendileriyle ilgili merak edilen birçok soruya da içtenlikle yanıt verdi.