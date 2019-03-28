Çarpışma’nın yine nefeslerin tutularak izleneceği, bu akşam ekrana gelecek 15. bölümünün konusu şöyle; Cansız pusunun, Kadir de Cansız’ın kokusunu almıştır. Kadir’in karşısında bir çakal, Cansız’ın karşısında bir kurt vardır. Silahlar çekilir, kurt ile çakalın ölüm oyunu başlar. Veli de, olan biten her şeyi gizlendiği köşeden ve gergin bir halde izlemekte, Kadir ile Cansız’ın birbirlerini öldürmelerini sabırsızlıkla beklemektedir. Zira planının tutmaması, Cansız’ın usturasının boğazına dayanması demektir. Zeynep, Veli’nin ölüm korkusunu daha da perçinleyecek bir hamle yapar. Diğer yanda Kerem, cinayet şube polislerince gözaltına alınır ve emniyete getirilir. Kadir, Kerem’in gözaltına alındığı haberini yaralı halde getirildiği hastanede alır. Kadir ile Kerem’in avukatlığını üstlenen Cemre, Kerem’i kurtarmak, Selim de Kerem’i cezaevinden hiç çıkarmamak için Veli’yle güç birliği yapar. Bu zor günlerinde Kerem’i, Cemre ve ona olan büyük sevgisi ayakta tutacak, Cemre’ye de Zeynep destek olacaktır. Öte yandan Kadir, yeni bir para transferi yapılacağı bilgisini alır ve büyük bir operasyon düzenler. İşin içinde Veli ve Adem de vardır. Zeynep de Kadir’e, Selim’in ipini çekebilecek belgeler verir. Artık tehlike çanları Selim için de çalmaktadır. Üstüne üstelik Selim’in karşısında, hiç tahmin edemeyeceği kadar güçlü bir de ittifak vardır.



Yapımcılığını Ay Yapım/Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Uluç Bayraktar’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.



‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Çarpışma’nın 15. Bölüm 2. Ön İzlemesi: