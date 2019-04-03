SHOW TV ekranları önümüzdeki günlerde bir ilke sahne olacak. Ay Yapım imzalı Çukur ve Çarpışma dizilerinin izleyicilerini büyük bir sürpriz bekliyor. Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen bölümünde, Çarpışma dizisindeki Veli Cevher karakteri, Vartolu’nun yardım isteğine kayıtsız kalamayarak Sena’nın bulunması için Çukur’a gelmişti.

Çukur, Türkiye’de örneği az olan bu “crossover” (çapraz geçiş) ile çok konuşulmuştu. Perşembe akşamı ekrana gelecek Çarpışma’nın yeni bölümünde ise bu kez Vartolu, Veli Cevher’e iade-i ziyaret gerçekleştirecek ve bu sahne Pazartesi akşamı ekrana gelecek Çukur dizisinde de yayınlanacak.Aynı sahnenin her iki dizide de yer alması Türk dizi tarihinde bir ilk olacak. Çarpışma ve Çukur’un bir anlığına kesiştiği anlarda nefesler tutulurken, Sena’yı kurtarmak için herkes zamanla yarışacak. İki dizide de yayınlanacak ortak sahnede Vartolu ile Medet, Mahsun’un nerede olduğu sorusunun cevabını Cansız’da arayacak.