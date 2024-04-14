"Oturdum, çayımı içiyordum. Aşağıda bir hareketlenme olduğunu gördüm. 2 polis arkadaş birini kovalıyor. Ben de burada müdahale etme gereği duydum. Bunu buradan geçirmeyeyim dedim. Etkisiz hale getirip arkadaşlara teslim ettim. Arkadaşlar güvenlik kamerasını sosyal medyaya atmış. Ondan haberim yoktu. Büyütecek bir şey yok. Bu her Türk vatandaşının yapması gereken bir olay. Bu konuda duyarlı olmak lazım. Görenler arayıp tebrik etti. Güzel bir hareket olduğunu söylediler."