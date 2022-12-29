Çay içmek cinsel hayatı etkiliyor mu? Tüketilen miktara dikkat!

Çayın yarattığı bir diğer etki 'modumuzu yükseltmesi' ve daha berrak düşünmemize imkan sağlaması.

Direkt olarak bir etkisi olmadığını düşünebilirsiniz ama daha iyi hissetmemize, etrafımızı daha iyi kavramamıza sebep olan çay bu açıdan hem erkek hem de kadın cinsel hayatında büyük bir iyileşmeye sebep oluyor. Bu açıdan kahveden bile daha etkili, hatta kahve çok düşük bir etkiye sahip.

Çay tüketimi cinsel hayatın daha 'sağlıklı' ilerlemesini ve partnerler arasında bu yakınlaşmadan duyulan hazzın artmasını sağlıyor.

Biz siyah çayı bolca tüketiyoruz, Batı'da tadı biraz farklı bulunduğu için onun yerine yeşil çaya tercih ediliyor.