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        Haberler Magazin Celil Nalçakan yakalandı! Nalçakan'ın gizemli arkadaşı kim? - Magazin haberleri

        Celil Nalçakan'ın gizemli arkadaşı

        Celil Nalçakan, bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken objektiflere yansıdı. İkili, gazetecileri fark edince samimi davranışlarını kesip hemen içeri girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2024 - 08:16 Güncelleme: 29.01.2024 - 09:00
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, gizemli bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken görüntülendi.

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        İlk başta birbirlerine samimi davranışlar sergileyen Celil Nalçakan ile yanındaki kadın arkadaşı, daha sonra gazetecileri fark edince birbirlerinden uzaklaştı.

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        Celil Nalçakan ile kadın arkadaşı daha sonra hızla mekâna girdi. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #celil nalçakan
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