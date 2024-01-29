Celil Nalçakan'ın gizemli arkadaşı
Celil Nalçakan, bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken objektiflere yansıdı. İkili, gazetecileri fark edince samimi davranışlarını kesip hemen içeri girdi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, gizemli bir kadın arkadaşıyla Etiler'deki bir mekâna girerken görüntülendi.
İlk başta birbirlerine samimi davranışlar sergileyen Celil Nalçakan ile yanındaki kadın arkadaşı, daha sonra gazetecileri fark edince birbirlerinden uzaklaştı.
Celil Nalçakan ile kadın arkadaşı daha sonra hızla mekâna girdi. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.