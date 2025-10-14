'Çello dehası' Pablo Ferrández İş Sanat'ta

İş Sanat’ın 26. sezon açılış konserinde, Le Figaro’nun “yeni çello dehası” olarak tanımladığı, Los Angeles Times’ın “pop idolü cazibesine sahip” olduğunu belirttiği Pablo Ferrández, yıldız şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla buluşuyor. 4 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserin repertuvarında, bu yıl 150. doğum yılı kutlanan Fransız besteci Maurice Ravel’in eserlerinin yanı sıra George Bizet ve Camille Saint-Saëns gibi Fransız bestecilerin eserleri de yer alıyor.

YENİ NESLİN ARANAN SANATÇILARI

Pablo Ferrández, 15. Uluslararası Çaykovski Yarışması’nda dikkatleri üzerine çektiğinden bu yana dünyanın dört bir yanında tekniği ve müzikalitesinin yanı sıra sahnedeki karizmasıyla dinleyicilerini büyülüyor. Müzikseverler kadar birlikte çalıştığı müzisyenlerin de takdirini toplayan sanatçıyı Pittsburgh Senfoni, Yo-Yo Ma’nın halefi ilan ederken Anne-Sophie Mutter onun gerçekten özel bir müzisyen olduğunu belirtiyor. Geçtiğimiz sezonlarda Londra Filarmoni, Academy of St. Martin in the Fields, WDR Senfoni, Antwerp Senfoni, Çek Filarmoni gibi topluluklarla turnelere çıkan İspanyol yıldızı bu sezon yine dünyanın önde gelen festivallerinde ve prestijli orkestralarıyla konserler vereceği yoğun bir program bekliyor.

REKLAM Sezon açılış konserinin şefi ise günümüz müzik sahnesinin bir diğer yıldız ismi: Aziz Shokhakimov. 2016’da Salzburg Festivali Genç Şefler Ödülü’nü kazanan, 2023’te Fransız eleştirmenlerden Yılın Müzik İnsanı ödülünü alan Shokhakimov müzikal vizyonu, inceliği, gücü ve hâkimiyetiyle yeni neslin en beğenilen ve aranılan şefleri arasında sayılıyor. Amerika kıtasından Uzakdoğu’ya yayılan bir coğrafyada belli başlı tüm orkestralara konuk olan şef, sanat yönetmenliğini üstlendiği Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın da müzikal derinliğini pekiştirmeye devam ediyor. Pablo Ferrández FRANSIZ BESTECİLER AKŞAMI Ezgilerinin, armonilerinin, orkestrasyonunun ve atmosferinin parlaklığıyla sadece opera dünyasının değil, tüm klasik müzik literatürünün en sevilen eserlerinden olan Carmen’den İnterlüdler ile başlayacak açılış konserinde Tekfen Filarmoni ayrıca, mükemmeliyetçiliği ve idealizmiyle tanınan, Fransız empresyonizminin mihenk taşlarından kabul edilen besteci Maurice Ravel’in 2 numaralı Daphnis ve Chloé Süiti ile Valsi’ni seslendirecek. Fransız bestecilere adanmış bu konser, Camille Saint-Saëns’ın 1 numaralı viyolonsel konçertosu ile taçlanacak.

KLASİK MÜZİĞİN YILDIZLARI SEZON BOYUNCA İŞ SANAT’TA İş Sanat’ın merakla beklenen yeni yıl konserinde, 6 Ocak Salı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda opera dünyasının yıldız sopranolarından Elena Stikhina sahnede olacak. Kendisine İtalyan şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasıeşlik edecek. 19 Şubat Perşembe ise Grammy ödüllü Kremerata Baltica oda orkestrası, piyanist Lucas Debargue ile sahnede Bach, Magin, Mozart, Arvo Pärt ve Jančevskis’ten eserler seslendirecek. Günümüzün etkileyici seslerinden kontr-tenor Jakub Józef Orliński, “Beyond” albümünün turnesi kapsamında 13 Mart Cuma İş Kuleleri Salonu’nda, ödüllü orkestra Il Pomo d’Oroeşliğinde vereceği konserde, İtalyan Barok Dönemi’ne ait eserleri dinleyicilerle buluşturacak. 2 Nisan Çarşamba ise usta kemancı Gilles Apap, Camerata Zürich ile birlikte Barok dönemden 20. yüzyıla uzanan bir repertuvar sunacak. Parlayan Yıldızlar konserleri ise Kasım’dan itibaren 20 genç yeteneğimizi, müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek. İş Sanat’ın özenle hazırlanan programı, sezon boyunca klasik müzik tutkunları için birbirinden değerli sanatçıları bir araya getirecek.