Cem Adrian ile Mark Eliyahu: Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız

Cem Adrian, geliri depremden etkilenenler için kullanılacak özel şarkısı 'Hüküm'ü, Umuttan Çocuklar Derneği'nin YouTube hesabında yayınladı.

Şarkıcıların sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı parçaya hayranları tarafından teşekkür mesajları atıldı.

"İÇİMDEN GELEN HER ŞEYİ ÜZERİNE YAZDIM"

Cem Adrian, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, "İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark'a gönderip, içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk, bizi hep bağrına basan o insanlara... Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye... Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım; sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız... Sonsuza dek, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.