İstanbul Silivri'de 15 yıl önce Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayeti ile ilgili önceki gün önemli bir gelişme yaşanmıştı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre, önceki gün Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar vermişti. Bu noktada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazısı gönderilmişti.

MEZAR 3 EKİM GÜNÜ AÇILACAK

Bu kararın ardından Cem Garipoğlu’nun mezarının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, mezarın açılmasıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama geçen Epözdemir, Cem Garipoğlu’nun mezarının 3 Ekim 2024 günü Perşembe günü saat 11.00”de açılacağını belirtti.