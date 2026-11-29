Korkunç cinayete kurban giden Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem G., aradan geçen süreye rağmen yakalanamazken, acılı baba Süreyya Karabulut, “O gece kirli birtakım ilişkiler ve para olayları döndü, Cem G. serbest bırakıldı” demişti. Olay bölgesinde olan bazı polislerin kendisine, “Cem G., ekip eve ulaşmadan 4 dakika önce kaçtı” dediğini ileri süren baba Karabulut, “Polis o gece Cem G.’nin evinde 700 bin dolar bulunduğunu bana söyledi. Ancak bu para inceleme raporunda yer almadı” iddiasında bulunmuştu.

SAVCILIK TALİMAT VERDİ

Bu iddia üzerine, İstanbul polisi de dün savcılığın talimatıyla, ağabey Levent Garipoğlu ile işadamı amca Hayyam Garipoğlu, dede Kasım Garipoğlu, babaanne Sakine Garipoğlu, hala Handan Güleç, enişte Selçuk Güleç ile kuzenler S. G., Fatma Başar Garipoğlu, Hülya Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Emine Başar Garipoğlu (Hayyam Garipoğlu’nun eski eşi) ve Hayyam Garipoğlu’nun hizmetçisi Besra Alivan’ı bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü.

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İşadamı Hayyam Garipoğlu işyerinden, diğerleri ise evlerinden alınarak emniyete getirildi. Hala Handan Güleç, dede Kasım Garipoğlu ile Hayyam Garipoğlu’nun evlerine yapılan baskında gözaltına alınıp öğle saatlerinde emniyete getirilen 12 kişi, Cinayet Büro Amirliği’nde çapraz sorguya alındı.

Asayişten Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Tekin Akdoğan ve Şube Müdürü Mahir Çakallı ile cinayet büro amirinin bizzat yönlendirdiği sorguyu uzman polisler yaptı.

Saat 16.00’ya kadar 10 kişi sorgularının ardından serbest bırakılırken, en son sorguya alınan isimler işadamı Amca Hayyam Garipoğlu ile ağabey Levent Garipoğlu oldu.

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Çapraz sorguda, olay gecesi evde olduğu iddia edilen tutarda para olup olmadığını, Cem’in cinayetin ardından eve gelip gelmediğini, halen nerede olduğunu bilip bilmediklerini, telefonla kendilerini arayıp aramadığını sordu. İfadesi alınan herkes “Nerede olduğunu bilmiyoruz” dedi.

"YERİNİ BİLSEK TESLİM EDERİZ"

Gözaltına alındıktan sonra saat 17.45’te serbest bırakılan işadamı Hayyam Garipoğlu, emniyetten Cem G.’nin ağabeyi Levent Garipoğlu ile ayrıldı. Amca Garipoğlu, “Sabah erken saatlerde polis kızkardeşim ve diğer yakınlarımın evine gelerek bizi emniyete getirdi. Cem ile ilgili bilgi istedi. Biz bildiklerimizi tekrarladık. Evlerimizde yeniden arama yapılıp, tutanaklar tutuldu. Cem’in olmadığına dair. Biz daha önce de gelip, ifademizi verdik. Nerede olduğunu bilsek polise teslim ederiz. Beş aydır bu konu var. Neden televizyonlarda 5 aydır bu konu veriliyor düşünme miz lazım. Her gün gazetelerde çıkıyor. Bunun arkasında bir şeyler mi var?” diye konuştu. Garipoğlu ailesiyle ilgili bir problem olup olmadığı yönündeki soruya ise amca Garipoğlu, “Onu da siz araştırın bulun” yanıtını verdi.