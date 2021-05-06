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HaberlerMagazin"ATMA BE KARDEŞİM!" Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e yorum - Magazin haberleri
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Cem Yılmaz'dan Mehmet Günsür'e: Atma be kardeşim!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına katılan Mehmet Günsür'ün gönderisine kayıtsız kalmadı. Yılmaz, 45 yaşındaki oyuncuya, "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim. Atma" şeklinde esprili bir yorumda bulundu

HABERTURK.COM

Mehmet Günsür, sosyal medyada gittikçe büyüyen 20'li yaşlar akımına paylaştığı fotoğrafla katıldı. Ünlü oyuncu, 1997 yılında Bennu Gerede'ye verdiği bu pozu, "22" notuyla yayınladı.

45 yaşındaki Günsür'ün paylaşımına Sevinç Erbulak, Songül Öden, Emel Çölgeçen ve Nur Fettahoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok isimden yorum geldi.

CEM YILMAZ: BU 6 AY ÖNCE BE KARDEŞİM, ATMA!

Komedyen Cem Yılmaz da Mehmet Günsür'ün bu gönderisine kayıtsız kalmadı. Yılmaz, siyah-beyaz fotoğrafa, "Memo! Bu 6 ay önce be kardeşim. Atma" şeklinde esprili bir yorumda bulundu.

"NE GEREKİYORSA"

Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Cem Yılmaz, akıma, "#20liyaşlarchallenge... Ne gerekiyorsa :)" notuyla paylaştığı bu gönderi ile katılmıştı.

"PANDEMİ BİTTİ Mİ?"

Geçtiğimiz haftalarda fotoğrafına yaşlandırma efekti uygulayan komedyen, bu fotoğrafını ise, "Pandemi bitti mi?" sözleriyle yayınlayarak, takipçilerini gülümsetmişti.

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