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Bu cevabın üzerine Kural, İstanbul Adliyesi'ne gelerek Cem Yılmaz hakkında 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kural, Cem Yılmaz'ın bu tweetinden dolayı ailesi ve kendisinin sözlü tacize uğradığını iddia ederek, “Durup dururken neden böyle bir paylaşımdan dolayı rahatsız ediliyorum” dedi.