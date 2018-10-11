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"HAYATIM BU SORUYU EVDE DE SORABİLİRDİN"

Soru sormak için söz isteyen Defne Samyeli, sevgilisine ''Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek nasıl bir duygu?'' diye sorması üzerine Yılmaz, ''Bir gurur hissi geliyor. Üçüncü göz olamıyoruz ama birisi bunu ayna tutup gösterince duygulanıyor insan. Bu duyguda her kamera arkasında herkes birbirini met eder. İçerikteki dengeyi bu dengede kuruyoruz. Biz nasıl çalıştığımızı unutmayalım. İçimizde böyle bir bağ oluyor'' dedi ve ekledi.