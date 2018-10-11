Cem Yılmaz: Hayatım bu soruyu evde de sorabilirdin
11.10.2018 - 10:08 | Güncelleme:
Cem Yılmaz’ın son filmi, “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için önceki akşam özel bir gece düzenlendi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecede konuklara ilk kez yayınlanacak olan belgeselden özet görüntüler de gösterildi
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Cem Yılmaz’ın son filmi “Arif V 216”nın kamera arkası görüntülerinden oluşan “Arif V 216, Yapmışlar Ama Nasıl?” belgeseli için önceki akşam özel bir gece düzenlendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, kültür-sanat ve cemiyet dünyasından Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Behzat – Çiğdem Uygur, Defne Samyeli, Özge Özberk gibi ünlü simaları bir araya getiren gecede konuklara ilk kez yayınlanacak olan belgeselden özet görüntüler de gösterildi.
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Gösterim öncesi icra kurulundan Engin Aksoy ile soruları yanıtlayan Yılmaz, keyifli bir sohbete imza attı. Çok güzel bir iş çıkardıklarını söyleyen Yılmaz ve arkadaşları ellerinde 280 saatlik görüntü ve daha 5 tane belgesel çıkarabileceklerini söyledi.
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"HAYATIM BU SORUYU EVDE DE SORABİLİRDİN"
Soru sormak için söz isteyen Defne Samyeli, sevgilisine ''Filmi izlemek bir yana, filmle kurduğunuz bağa sizin açınızdan tanıklık etmek nasıl bir duygu?'' diye sorması üzerine Yılmaz, ''Bir gurur hissi geliyor. Üçüncü göz olamıyoruz ama birisi bunu ayna tutup gösterince duygulanıyor insan. Bu duyguda her kamera arkasında herkes birbirini met eder. İçerikteki dengeyi bu dengede kuruyoruz. Biz nasıl çalıştığımızı unutmayalım. İçimizde böyle bir bağ oluyor'' dedi ve ekledi.
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''Bu soruyu evde de sorabilirdin. Toplumun içinde bu kadar zor soru olmuyor. Torpil yap hayatım biraz'' diyerek aşkına takıldı.
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"BU BELGESELİ İZLEYEN BAZI İNSANLAR SİNEMAYI BIRAKABİLİR"
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, ''105 dakikalık, 5 ayrı bölümde izlenecek çok güzel bir belgesel filmi oldu. Bizim filmlerimize merakı olan insanların kaçırmaması gereken bir belgesel. Hem eğleneceksiniz hemde işin zahmetli kısmına şahit olacaksınız'' dedi.
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Konuşmasına devam eden Yılmaz, ''Aklıma şey geldi. Bizim kamera arkasını izleyince bazı bir çok insan sinemayı bırakabilir. bu hayırlı da olabilir'' dediği sırada gazetecilerin
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''Cem bey sinemayı bırakacak bazı kişiler dediniz, bu kişiler komedyen mi?'' diye sorması üzerine Yılmaz kahkaha atarak, ''Yok komedyen değil, özellikle drama oyuncuları için söyledim'' diyerek bir kaç gün önce kendisini eleştiren oyuncu Kadir İnanır'a gönderme yaptı. Yılmaz, Kadir İnanır'la ilgili sorulara ise cevap vermedi.
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