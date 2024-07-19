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        Haberler Magazin Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak'tan 37 kiloluk orkinos avı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak'tan 37 kiloluk orkinos

        Arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıkan Cem Yılmaz ile Bülent Şakrak, 37 kiloluk orkinos tuttu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:52
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        37 kiloluk orkinos avladılar
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        Komedyen Cem Yılmaz Yılmaz ve oyuncu Bülent Şakrak, arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

        Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak, arkadaşlarıyla birlikte 37 kiloluk bir orkinos balığı avladı.

        Büyük balık ile birlikte poz veren Yılmaz ve Şakrak, çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        Orkinos balığı; ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından Thunnus, Euthynnus ve Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 4.3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen ad. Çok hızlı yüzerler. Kendinden küçük balıkları avlar. Eti konservecilikte kullanılır.

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        #cem yılmaz
        #bülent şakrak
        #orkinos
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