Komedyen Cem Yılmaz Yılmaz ve oyuncu Bülent Şakrak, arkadaşlarıyla birlikte balık avına çıktı.

Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak, arkadaşlarıyla birlikte 37 kiloluk bir orkinos balığı avladı.

Büyük balık ile birlikte poz veren Yılmaz ve Şakrak, çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Orkinos balığı; ton balığı olarak da bilinir, uskumrugiller familyasından Thunnus, Euthynnus ve Katsuwonus cinslerini oluşturan boyu 4.3 metre, ağırlığı 800 kilograma ulaşabilen göçmen balık türlerine verilen ad. Çok hızlı yüzerler. Kendinden küçük balıkları avlar. Eti konservecilikte kullanılır.