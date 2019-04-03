Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği yeni stand up gösterisinde bu defa oğlu Kemal de sahneye çıktı. Kemal, babası Cem Yılmaz'ı da takdim ederek sahneye çağırdı "Karşınızda babam" dedi. Cem Yılmaz o anları sosyal medyadan paylaştı.