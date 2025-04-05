Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine sosyal medyadan yazılan eleştirel yorumlara tek tek yanıt verdi. Paylaşımlarıyla X platformunda 'trendler'e giren Yılmaz, yorum yapan kişilere sert yanıtlarıyla dikkat çekti. Ferhan Şensoy'un kavuğu kendisine vermeyi tercih etmemesiyle ilgili yazılan yoruma; "Ben tiyatrocu değilim" şeklinde karşılık veren komedyen, "Sanat da bu değil, sanatçı da" şeklinde yapılan yoruma da kullanıcının profilinde yazanlara gönderme yaparak yanıt verdi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımları:

Komedyen daha sonra genel bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?