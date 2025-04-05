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        Haberler Magazin Cem Yılmaz sosyal medyadaki eleştirilere tek tek yanıt verdi - magazin haberleri

        Cem Yılmaz eleştirilere tek tek yanıt verdi

        Cem Yılmaz, sosyal medyadan kendisine yöneltilen eleştirilere tek tek karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 09:24 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:27
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        Tek tek yanıt verdi
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        Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kendisine sosyal medyadan yazılan eleştirel yorumlara tek tek yanıt verdi. Paylaşımlarıyla X platformunda 'trendler'e giren Yılmaz, yorum yapan kişilere sert yanıtlarıyla dikkat çekti. Ferhan Şensoy'un kavuğu kendisine vermeyi tercih etmemesiyle ilgili yazılan yoruma; "Ben tiyatrocu değilim" şeklinde karşılık veren komedyen, "Sanat da bu değil, sanatçı da" şeklinde yapılan yoruma da kullanıcının profilinde yazanlara gönderme yaparak yanıt verdi.

        İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımları:

        Komedyen daha sonra genel bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: Bir gün sizin başınıza da gelirse neden kendimi işime gücüme verdiğimi anlarsınız. Bu kadar deli dadanmasını bu kadar uzun süre idare etmek yeteri kadar zor. Bakıyorsun normal insan ama deli… Diyalog kurulmuyor. Ama bir şey istiyor! Sonra bir küçümseme! Anlayamadım hiç. Umarım şans yüzüne güler sevgili kardeşim, hayalindeki gibi bir devran olur! Ama sen hiç gayret etme olur mu?

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        #cem yılmaz
        #sosyal medya
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