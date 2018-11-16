Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi!

16.11.2018 - 08:32 | Güncelleme:

Komedyen Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin üçüncüsü 'Emanet'te Celil Nalçakan da yer alıyor. Twitter’dan bir mesaj paylaşan komedyen, filmde Celil Nalçakan’ın da yer aldığını duyurdu

  • 1 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Ocak ayında Kaçamak ve 2 Arada isminde 60 dakikalık ve iki bağımsız hikaye ile izleyicilerinin karşısında olmaya hazırlanan usta komedyen Cem Yılmaz, Karakomik Filmler serisinde yer alan üçüncü filminin Emanet olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, filmin kadrosunu da daha sonra açıklayacağını söylemişti.

  • 2 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımında Emanet'in çekimlerine başladığını duyurmuştu. Yılmaz, paylaşımına filmin oyuncularını da etiketlemişti.

  • 3 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Paylaşımına, "Senenin 3. Filmi Emanet’in çekimleri başladı" notunu düşen Yılmaz'ın filminin kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinççi, Necip Memili ve Tülin Özer vardı.

  • 4 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Komedyen Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin üçüncüsü 'Emanet'te Celil Nalçakan da yer alıyor.

  • 5 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Twitter’dan bir mesaj paylaşan komedyen, filmde Celil Nalçakan’ın da yer aldığını duyurdu. 

  • 6 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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    Cem Yılmaz, “Emanet filmimize katılan Celil kardeşime hoşgeldin diyorum. Üç gün boyunca muhteşem oyunculuğu ile beraber çalışmaktan çok mutlu olduğum Tansu Biçer’le bir günümüz daha var. Çok iyi bir ekibiz” mesajını yazdı.

  • 7 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 8 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 53
  • 24 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 31 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 34 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 38 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 39 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 40 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 41 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 42 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 43 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
    43 | 53
  • 44 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 45 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 46 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 47 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 48 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 49 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 50 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 51 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 52 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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  • 53 Cem Yılmaz’ın yeni filmi 'Emanet’te Celil Nalçakan sürprizi! Celil Nalçakan kimdir? - Magazin haberleri
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