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        Haberler Magazin Cemre Baysel: İyi ki doğmuş Azra'mız - Magazin haberleri

        Cemre Baysel: İyi ki doğmuş Azra'mız

        Cemre Baysel, oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın yeğeni Azra'nın doğum gününe katılarak birlikte bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 21:07 Güncelleme: 04.01.2025 - 21:07
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        Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde kızları Azra’nın birinci yaş gününü sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.

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        Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel ile birlikte yeğeni Azra'nın doğum gününü kutladı.

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        Şaşmaz, sosyal medya hesabından sevgilisi ve yeğeniyle çekildiği kareleri, "Seni çok seviyoruz Azra. 367. Gün" notuyla paylaştı.

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        Cemre Baysel ise doğum günü kutlamasından fotoğrafları, "İyi ki doğmuş Azra'mız" ifadeleriyle yayınladı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cemre Baysel
        #Aytaç Şaşmaz
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