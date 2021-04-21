Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi

Almanya'da yaşamını yitiren Remzi Sarıkaya (72) ile Manisa Turgutlu ilçesinde yaşamını yitiren Muammer Türker'in (80) cenazeleri gasilhanede karıştı. Türkiye'ye getirilip, İzzetin Mahallesi'nde toprağa verilen Sarıkaya'nın mezarı yeniden kazılıp, çıkarılarak Turgutlu Mezarlığı'nda bir kez daha defnedildi. Türker'in cenazesi ise yakınları tarafından alınıp, İzzetin Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeler karıştı, ikinci kez toprağa verildi
DHA

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan evli, 4 çocuk babası Remzi Sarıkaya, geçen 17 Nisan Cumartesi günü evinde yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Sarıkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından 3 gün sonra önce hava yoluyla İzmir'e buradan da cenaze aracıyla Manisa'nın Turgutlu ilçesine getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi, defin işlemleri için aynı gün ailesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gasilhanesi'ne koyuldu. İddiaya göre ailesine cenazenin bugün toprağa verileceği söylendi.

Turgutlu'nun kırsal İzzettin Mahallesi'nde dün yaşamını yitiren KOAH hastası Muammer Türker'in (80) cenazesi de aynı Turgutlu Mezarlığı'ndaki gasilhaneye getirildi. Bugün öğle saatlerinde gasilhaneye gelen Türker'in ailesine, gasilhane görevlisi tarafından yanlışlıkla Remzi Sarıkaya'nın cenazesi teslim edildi. Türker'in yakınları durumdan habersiz Sarıkaya'nın namazını kılıp, İzzettin Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verdi.

SARIKAYA'NIN OĞLU CENAZELERİN KARIŞTIĞINI FARK ETTİ

Babasına son görevini yerine getirmek için gasilhaneye gelen Taner Sarıkaya, kendisine teslim edilmek istenen cenazenin babası olmadığını fark edip, durumu görevlilere bildirdi. Bunun üzerine gasilhane görevlileri, mezarlık görevlileri ile İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na gidip, Sarıkaya'nın mezarını kazdı. Sarıkaya'nın naaşı, cenaze nakil aracı ile tekrar Turgutlu'ya getirildi. Sarıkaya'nın cenazesi gasilhanede yakınlarına teşhis ettirilip, teslim edildi. Gasilhanenin önünde kılınan namazın ardından Sarıkaya'nın tabutu bir süre omuzlarda taşındı. Sarıkaya gasilhaneyle aynı yerde bulunan Turgutlu Mezarlığı'nda gözyaşları ve dualar eşliğinde ikinci kez toprağa verildi. Gasilhanede bekleyen Türker'in cenazesi de İzzettin Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Remzi Sarıkaya'nın oğlu Taner Sarıkaya yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 gibi cenazemizi defnetmek için buraya geldik. Bize morgun üst tarafından cenazemizi vermek istediler. Bunun üzerine cenazemizi alt bölüme koyduğumuzu söyledim. Ancak, buna rağmen 'Yok, bu sizin cenazeniz' dediler. Israrcı olduk. Bu sırada cenazeleri yıkayan hoca geldi. O, 'evet' ben başka cenazeyi yıkadım' dedi. Araştırdık, babamızın cenazesi başka bir kırsal mahalleye götürülmüş, orada defnedilmiş. Sistem yok, cenazelerin üzerinde hiçbir isim de yazmıyor. Allah'a şükür son anda fark ettik. Hiç kimsenin böyle bir şeyle karşılaşmamasını temenni ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
GÜNDEMFeci kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü
Son dakika! İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor
GÜNDEMTHY iki ülkeye uçuşları açıyor
Feci olay! Torunuyla birlikte hayatını kaybetti - Haberler
GÜNDEMFeci olay! Torunuyla birlikte hayatını kaybetti
Türkiye'nin adayı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyeliğine 3. kez seçildi
GÜNDEMTürk profesör üçüncü kez seçildi
Son dakika: Dilek Kaya'nın katili hakim karşısında - Haberler
GÜNDEMDilek Kaya'nın katili hakim karşısında
SON DAKİKA: Suya kapıldılar! İpek'ten sonra Ferman'dan da acı haber!
GÜNDEMİpek'ten sonra Ferman da suya kapıldı!
En güzel ve anlamlı 23 Nisan şiirleri... 2-3-4 kıta 23 Nisan şiirleri ve sözleri
GÜNDEMEn güzel 23 Nisan şiirleri..
Son Dakika: PKK'da büyük çözülme! Teslim olan terörist sayısı... - Haberler
GÜNDEMTerör örgütünde çözülme devam ediyor
Çeşme açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEMYunanistan tarafından geri itilen kaçak göçmenler ...
Polisten genç kıza sürpriz! Son dakika haberleri
GÜNDEMPolisten karantinadaki genç kıza sürpriz