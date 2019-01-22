22 Aralık salı akşamı Kadıköy Duru Tiyatrosu’nda oynanacak oyunu sadece özel davetliler izleyebilecek. ‘Bülent Beyin Hikayesi’ isimli oyunda Bülent Emrah Parlak’ın yanı sıra oyuncu Burcu Biricik, Barış Arduç, Ersin Korkut, Sarp Apak, gibi isimler de yer alıyor.

Amacının tiyatroya destek vermek olduğunu belirten Çolak, bu özel geceye davet ettiği arkadaşlarının yanı sıra daha önce hiç tiyatro izlememiş insanlara beraberinde getirmelerini ve bu etkinliğe destek olmalarını istedi.