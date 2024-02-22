Cengiz Kurtoğlu, hayranı Ecem Balkan'ın hayalini gerçekleştirdi

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı; "Tesadüfen öğrendik Ecem kardeşimizin Cengiz Kurtoğlu sanatçımıza olan hayranlığını. Cengiz Kurtoğlu hepimizin tanıdığı, Türk halkının gönlünde taht kurmuş, gönül adamı. Kardeşimizin ona olan hayranlığını duyunca kendisini aradım. O da kendisine yakışan bir şekilde 'Ne demek müdürüm, mutlu olurum. Hatta en kısa sürede oraya geleceğim. Kardeşim için özel olarak şarkı söyleyeceğim' dedi. Burada esas teşekkürü hak eden Cengiz Kurtoğlu hakikaten. Sizlerin aracılığınızla teşekkür ediyorum" diye konuştu. Konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Arıcı, Ecem Balkan çeşitli hediyeler verdi.