Bağkur'dan emekli olan şarkıcı Cenk Eren, alacağı maaşı sosyal medya hesabından duyurdu.
Cenk Eren, "Allah rahmet eylesin babam derdi ki oğlum devletten bir maaşın olsun, sırtın yere gelmez. Ve 4 ay önce emekli oldum 1690 TL alıyorum artık" dedi.
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