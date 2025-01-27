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        Haberler Magazin Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı - Magazin haberleri

        Cenk Eren neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı

        Geçen sene yüzünü gerdirmek için bıçak altına yatan Cenk Eren, neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 11:22 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:22
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        Neden estetik ameliyat olduğunu açıkladı
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        Cenk Eren, birçok ünlü isim gibi estetik modasına uyup geçen sene yüzünü gerdirmişti.

        Operasyon sonrası yüzünün son halini yayımlayan şarkıcı, "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" ifadelerini kullanmıştı.

        Cenk Eren, operasyonun üzerinden bir yıl geçmesinin ardından neden estetik operasyon yaptırdığını açıkladı.

        "BÖYLE GÖRÜNMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM"

        Fotoğrafını yayımlayan Eren, paylaşımında "Bana dediler ki 'Cenk Bey neden ameliyat oldunuz?' Cevap veriyorum, böyle görünmek için... Saygılar sevgiler" ifadelerini kullandı.

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        #Cenk Eren
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