Cenk Eren: Âşık olunca evlenmek zorunda mıyız?

"FİNCANI AĞZINA GÖTÜRÜRKEN BİLE YORULUYOR"

Teoman'ın "Bu yaştan ne aşkı?" sözlerine Cenk Eren; "Teoman, komşum. Çok ahbaplığımız yok. 7 - 8 senede bambaşka biri oldu. Ona bayılıyorum. Hayatta hiçbir şey istemiyor. Kafede görüyorum, fincanı ağzına götürürken bile yoruluyor. Ben de öyleyim. Onun öyle demesi çok doğru. Son yıllarda bu jenerasyonda evlilik gitmiyor. Kavgalar ve boşanmalar oluyor. Aşka inancı kaybetmez ama evlilik başka... 'Aşık olunca evlenmek zorunda mıyız?" ifadelerini kullandı.

Cenk Eren, "İnsanlar bu açıklamalarla evlilikten soğur mu?" sorusuna ise "İnsanlar evlilikten soğuyacaklarsa bizim sanat camiası konuşmasından değil" şeklinde yanıtını verdi.